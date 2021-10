Calcio | truffa immobiliare | assolto Sergio Pellissier

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il giudice di Aosta Maurizio D'Abrusco hail dirigente sportivo ed ex calciatore del Chievo, di 42 anni, di Fénis (Aosta) a processo per una presunta. ...

ANSA Nuova Europa

''Siamo soddisfatti - commenta l'avvocato di Pellissier, Elena Boschini - abbiamo dimostrato al giudice la totale buona fede del mio assistito e che non c'è mai stata alcunacontrattuale''. ...... 'Chi è Cellino quello condannato xe falso in bilancio??? Quello che se nomini a Cagliari ...alcuni anni fallisce con il Brescia che non riesce a portarlo in SerieA vuole dare lezioni di...Sergio Pellissier è stato assoluto dall'accusa di un ingiusto profitto, nel contesto di una truffa immobiliare a carico della società costruttrice Sercael Srl di Fe'nis.Il giudice di Aosta Maurizio D'Abrusco ha assolto il dirigente sportivo ed ex calciatore del Chievo Sergio Pellissier, di 42 anni, di Fénis (Aosta) a processo per una presunta truffa immobiliare. (ANS ...