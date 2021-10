Cade da un muretto | grave donna di 71 anni

(Di martedì 12 ottobre 2021) Paura questa mattina, intorno alle 11.50, per unadi 71che è caduta da unin via San Leonardo, in località Cogna, a Piazza al Serchio, riportando un trauma cranico e una probabile ...

Ultime Notizie dalla rete : Cade muretto

SerchioInDiretta

Tutti gli operai si sono seduti sopra il muretto al lato della via, rimanendo in silenzio con la testa rivolta verso l'asfalto. Poi arrivato il genero del sessantunenne, che nel frattempo era stato portato in codice rosso all'ospedale ... L'uomo, di 61 anni, è precipitato da un'altezza di dieci metri. Il sindaco: «Il tema delle morti bianche torni al centro della politica» ... La storia di Emanuele, quattordicenne pestato all'uscita di scuola a Castrolibero, l'omertà dei presenti e la forza della madre ...