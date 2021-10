Bortuzzo in difficoltà con Lulù | Signorini a lei in diretta | “Lascialo libero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bortuzzo difficoltà

Il signorha raccontato delle enormiprima di raggiungere questo traguardo: Ci è voluta tanta fisioterapia per potersi alzare in piedi. Lui non molla mai, e il percorso è ancora ...Signorini domanda ase sia attratto dall'ex tronista. 'E' una bellissima ragazza, mi piace ... Perché se tu sai che una persona come lui ha già tantee problemi, non ci metti il ...