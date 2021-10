Berrettini | niente derby con Sinner | ' Mi è mancata l' adrenalina Sono umano'

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @RaiSport: ?? #IndianaWells: #Berrettini niente derby con #Sinner Il tennista romano si ferma al terzo turno battuto 6-4, 6-3 dall'ameri… - zazoomblog : Indian Wells niente derby negli ottavi: Berrettini eliminato da Fritz in 2 set - #Indian #Wells #niente #derby… - AndreaGardina : Niente derby italiano a #IndianWells . Berrettini sconfitto dal n. 39 del mondo Taylor Fritz - infoitsport : Berrettini, niente derby. All'appuntamento con Sinner ci va Fritz - zazoomblog : Masters 1000 Indian Wells 2021: uno spento Berrettini cede a Fritz niente derby con Sinner - #Masters #Indian… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini niente

adrenalina ? Troppo nervoso, troppo falloso, troppo poco "", il nostro, che solo a sprazzi riesce a mostrare il proprio valore. "Non è stato un problema di tennis - ha spiegato dopo ...... "position": 1, "name": "Altri Sport", "item": "https://www.itasportpress.it/altri - sport/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Indian Wells,derby negli ottavi:...Brutta sconfitta per Matteo Berrettini che non è riuscito mai a trovare il ritmo per provare a superare un buon – e niente di più – Taylor Fritz. Berrettini, che sostanzialmente era fermo ...Matteo Berrettini ha mancato l'appuntamento con l'atteso derby ... Nel match precedente ero più teso, era da un po' che non giocavo, stavolta niente". "E' stata una stagione lunga, è vero, ma non è ...