Xbox Game Pass avrebbe tra i 25 e i 30 milioni di utenti abbonati

Il numero degli utenti abbonati a Xbox Game Pass torna sotto i riflettori, in seguito alle notizie arrivate nei giorni scorsi che rivelavano il possibile numero degli abbonati a Game Pass. Inizialmente, il CEO di Take Two Interactive, Strauss Zelnick, ha affermato che Xbox Game Pass ha circa 30 milioni di abbonati. Questo è successo durante una chat con il boss di Xbox, Phil Spencer, che ha notato che l'ultima cifra pubblicamente nota era di 18 milioni di abbonati.

