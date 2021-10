Voghera | caso Massimo Adriatici | al via l’incidente probatorio Un teste | “Ha estratto la pistola e sparato da terra”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Estrasse per ladopo essere caduto ae sparò. Con la formula del– che prevede così l’acquisizione della prova prima del processo – è stato sentito uno dei testimoni della morte di Yousn El Bossettaoui, 39 anni, marocchino, colpito dall’ex assessore alla Sicurezza di, che resta agli arresti domiciliari in quanto ritenuto pericoloso. Ma come riporta l’Ansa la lettura dei legali della vittima e quelli della difesa del politico leghista delle deposizioni di due persone presenti lo scorso 20 luglio sono diametralmente opposte. Uno degli avvocati di parte offesa, Marco Romagnoli, ribadisce che quello accaduto in piazza Meani, nella cittadina lombarda, è stato “un omicidio volontario“, perché, stando ai due testi, ...

Pavia, 11 ottobre 2021 - Incidente probatorio in corso davanti al gip di Pavia suldella morte di Youns El Boussettaoui , il marocchino ucciso in piazza ail 20 luglio dall'assessore (oggi ex) alla Sicurezza Massimo Adriatici . L'udienza è volta a ricostruire quanto ...È stato in quel momento che l'allenatore ospite, un uomo di 35 anni, residente a( Pavia ) ... non solo perché la violenza è ingiustificabile a prescindere, ma nelspecifico perché ...I difensori di Youns El Bossettaoui, l'uomo di nazionalita' marocchina ucciso con un colpo di pistola dall'ex assessore alla Sicurezza del Comune ...Condividi questo articolo:Milano, 11 ott. – (Adnkronos) – “I due testimoni ascoltati con la formula dell’incidente probatorio, la terza teste è rientrata in Romania e non si presentata, hanno chiarito ...