Squid Game | la challenge dei dalgona impazza su TikTok

(Di lunedì 11 ottobre 2021) I fan dihanno invasocon la cosiddettadei, tentando di preparare le caramelle sudcoreane della serie Netflix: ecco la ricetta e i video. Guardaresu Netflix non è abbastanza per i fan del sempre più famoso dramma sudcoreano e centinaia di ragazzi hanno letteralmente preso d'assaltopartecipando alladei: migliaia di ragazzi hanno postato una serie di video in cui provano a ricreare la letale caramella dello show. Ecco la ricetta: Vi servirà soltanto dello zucchero, del bicarbonato di sodio, un mestolo di metallo, una padella, una teglia da forno in miniatura, delle formine per biscotti e un ago. Dopo aver versato lo zucchero nella padella, non ...

Advertising

NetflixIT : Il cast di Squid Game gioca anche con i nostri sentimenti?? - Corriere : Squid Game e K-Pop: la Sud Corea conquista l’immaginario globale - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - serenaluce4 : RT @sahngria: squid game ma devi leggere tutti i libri che hai senza comprarne altri - vjllanelles : RT @trashloger: squid game ma sei all’uni e devi riuscire a non andare fuoricorso -

Ultime Notizie dalla rete : Squid Game

Wikimedia . Non è facile capire quali siano i reali motivi del successo di una serie come(tra l'altro sudcoreana e in lingua originale con sottotitoli), che si appresta a diventare la più vista in assoluto su Netflix , surclassando persino La casa di carta. Per di più, come ......99 T - Shirt IT You'll Float Too - Nero - 21,99 Offerte ancora disponibili Zavvi: scopri la nuova collezione dedicata aZavvi: festeggia l'uscita di No Time To Die con tanti gadget a tema ...Dove è girato Squid Game, la serie fenomeno targata Netflix? Scopri tutti i dettagli sulle ambientazioni del survival drama sudcoreano!La serie sudcoreana Squid Game sta spopolando in tutto il mondo, avete fatto caso a dei particolari indizi: ecco 10 cose che non hai notato ...