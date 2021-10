Spi Cgil Roma-Lazio: invecchiamento attivo, proposta legge ottima cosa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – “Apprendiamo con soddisfazione che la proposta di legge sull’invecchiamento attivo (legge Regionale 232 concernente la Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo) promossa da Cgil Cisl Uil del Lazio e da Spi Fnp Uilp del Lazio, da noi fortemente voluta ha completato il suo percorso in commissione sanità.” “Ora può iniziare il dibattito in aula, che ci auguriamo porterà in tempi brevi all’approvazione di una legge quanto mai necessaria dopo che la pandemia ha evidenziato quanta disattenzione colpevole c’è nei confronti della popoLazione anziana.” “Questa legge è un tassello importante di un nostro impegno a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021)– “Apprendiamo con soddisfazione che ladisull’Regionale 232 concernente la Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell’) promossa daCisl Uil dele da Spi Fnp Uilp del, da noi fortemente voluta ha completato il suo percorso in commissione sanità.” “Ora può iniziare il dibattito in aula, che ci auguriamo porterà in tempi brevi all’approvazione di unaquanto mai necessaria dopo che la pandemia ha evidenziato quanta disattenzione colpevole c’è nei confronti della popone anziana.” “Questaè un tassello importante di un nostro impegno a ...

