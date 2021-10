Spagna: tafferugli in feste proibite a Madrid, 55 arresti (Di lunedì 11 ottobre 2021) La polizia spagnola ha arrestato a Madrid 55 persone accusate di essere rimaste coinvolte in tafferugli avvenuti nella notte tra sabato e domenica in una zona del centro dove centinaia di giovani ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) La polizia spagnola ha arrestato a55 persone accusate di essere rimaste coinvolte inavvenuti nella notte tra sabato e domenica in una zona del centro dove centinaia di giovani ...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna tafferugli Spagna: tafferugli in feste proibite a Madrid, 55 arresti Secondo i media locali, si sono registrati tafferugli, lanci di oggetti e alcuni furti e risse. Nella zona sono intervenute unità di agenti specializzate in gestione dell'ordine pubblico. La Polizia ...

