SOPHIE CODEGONI: L'EX FIDANZATO E' PRONTO AD ENTRARE IN CASA? (Di martedì 12 ottobre 2021) SOPHIE CODEGONI incontrerà Matteo Ranieri durante una delle puntate del GF Vip? I rumors si fanno sempre più insistenti SOPHIE CODEGONI si racconta senza veli all'interno della CASA del Grande Fratello Vip. A differenza di quanto dichiarato da Soleil Sorge, infatti, la gieffina sembra priva di sovrastrutture e pronta ad affrontare tutti i fantasmi del suo passato, ex incluso! SOPHIE, nonostante non sia più interessata al proprio ex, parla spesso di Matteo Ranieri con i compagni di avventura, ma soprattutto condivide i dettagli di quella storia che le ha tanto spezzato il cuore. Negli ultimi giorni, è proprio Matteo a "lanciare frecciatine" attraverso i suoi social, lasciando intendere che "la vittima", tra i due, sia proprio lui. In tanti hanno ipotizzato un ingresso nella ...

