Sono cominciate le operazioni per rimuovere i rottami della funivia del Mottarone

AGI - Sono iniziati i lavori di rimozione della cabina numero 3 della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di 14 persone. Le operazioni sono condotte dai vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola, incaricati dalla Procura di Verbania. Dopo l'abbattimento di circa 80 alberi nel bosco nel quale si è fermata la cabina dopo il pauroso volo causato dalla rottura della fune traente e dal blocco dei freni causato dai "forchettoni" inseriti nel sistema di emergenza, la procedura prevede che la cabina "venga - spiegano dal comando dei Vigili del Fuoco di Verbania - in prima battuta messa in sicurezza e stabilizzata con opere provvisionali appositamente costruite".

