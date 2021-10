Renzi ora entra nel business russo | è nel cda del car sharing russo Delimobil

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dallo strafalcione sul 'nuovo Rinascimento' saudita all'indagine per la conferenza di Abu Dhabi, l'attrazione di Matteoper gli affari, oltre che essere cosa nota, sta passando tutt'ora per l'...

Dallo strafalcione sul 'nuovo Rinascimento' saudita all'indagine per la conferenza di Abu Dhabi, l'attrazione di Matteoper gli affari, oltre che essere cosa nota, sta passando tutt'per l'Asia. Recentemente l'ex premier ha infatti allargato i suoi interessi verso Mosca: dall'agosto scorso, infatti, è nel ...'Il senatore Matteoè molto felice di collaborare all'attività della società Delimobil il cui socio di riferimento, Vincenzo Trani, è un imprenditore napoletano chestima - si legge nella ...“L’amministrazione comunale di Aversa deve decidere se la ‘questione movida’ sia un problema da affrontare realmente o sia solo lo strumento per ottenere la pubblicazione di qualche dichiarazione sull ...Il senatore Renzi, da sempre convinto dell'importanza di valorizzare le competenze degli imprenditori italiani in tutto il mondo, sarà al fianco del dottor Trani in questa sfida. Il colosso, il cui so ...