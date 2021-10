Questa foto non mostra una protesta in Algeria contro il green pass | è del 2019

Leggi su facta.news

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 10 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata unacheuna grande folla in strada. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe unailverificatesi in. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Laoggetto di verifica nonunainil. Come hanno verificato i colleghi di Afp, lo scatto risale in realtà all’8 marzoun momento delle proteste svoltesi ad Algerila ...