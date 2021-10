Prove di regime, dal Pd frasi gravi e minacciose: “Meloni e FdI sono fuori dall’arco repubblicano” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Meloni è fuori dall’arco democratico e repubblicano”, attacca il vice Letta, tale Peppe Provenzano, un oscuro passato da ministro del governo Conte 2, la disfatta. Non bastavano le speculazioni politiche sulle presunte connivenze della destra di Giorgia Meloni con la frange estremiste. Oggi – nel giorno in cui in Parlamento arrivano le mozioni per chiedere la chiusura di Forza Nuova – il numero due del Pd attacca Giorgia Meloni con delle frasi gravissime e per certi versi minacciose. Chiederà lo scioglimento anche di Fratelli d’Italia? E con quali motivazioni, aver partecipato a un incontro di un partito spagnolo che non piace al Pd? Chissà cosa ne pensano i democraticissimi Letta e Draghi. Intanto, tutto fa brodo, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) “democratico e”, attacca il vice Letta, tale Peppenzano, un oscuro passato da ministro del governo Conte 2, la disfatta. Non bastavano le speculazioni politiche sulle presunte connivenze della destra di Giorgiacon la frange estremiste. Oggi – nel giorno in cui in Parlamento arrivano le mozioni per chiedere la chiusura di Forza Nuova – il numero due del Pd attacca Giorgiacon dellessime e per certi versi. Chiederà lo scioglimento anche di Fratelli d’Italia? E con quali motivazioni, aver partecipato a un incontro di un partito spagnolo che non piace al Pd? Chissà cosa ne pensano i democraticissimi Letta e Draghi. Intanto, tutto fa brodo, ...

