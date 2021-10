Premio Nobel per l’economia a Card, Angrist e Imbens (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare il Premio Sveriges Riksbank per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel 2021 per una metà a David Card, dell’University of California “per i suoi contributi empirici all’economia del lavoro”, e l’altra metà congiuntamente a Joshua D. Angrist del Massachusetts Institute of Technology, eGuido W. Imbens della Stanford University, “per i loro contributi metodologici all’analisi delle relazioni causali”.I vincitori hanno fornito nuove informazioni sul mercato del lavoro e mostrato quali conclusioni su causa ed effetto si possono trarre dagli esperimenti naturali. Il loro approccio si è diffuso in altri campi e ha rivoluzionato la ricerca empirica.“Gli studi di Card sulle questioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare ilSveriges Riksbank per le scienze economiche in memoria di Alfred2021 per una metà a David, dell’University of California “per i suoi contributi empirici aldel lavoro”, e l’altra metà congiuntamente a Joshua D.del Massachusetts Institute of Technology, eGuido W.della Stanford University, “per i loro contributi metodologici all’analisi delle relazioni causali”.I vincitori hanno fornito nuove informazioni sul mercato del lavoro e mostrato quali conclusioni su causa ed effetto si possono trarre dagli esperimenti naturali. Il loro approccio si è diffuso in altri campi e ha rivoluzionato la ricerca empirica.“Gli studi disulle questioni ...

