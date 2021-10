Pillola anti Covid, Merck chiede il via libera alla Food and Drug Administration (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’azienda farmaceutica Merck ha chiesto l’autorizzazione alla Food and Drug Administration (Fda) per l’uso d’emergenza del farmaco anti Coronavirus, il Molnupiravir. Se la Fda dovesse dare il via libera, sarebbe la prima Pillola orale antivirale contro il Covid-19 a essere messa in commercio. Il farmaco verrebbe usato per il trattamento della malattia da lieve a moderata negli adulti a rischio di progressione verso forme gravi. A dare annuncio della richiesta è stata la stessa azienda farmaceutica statunitense, che ha sviluppato la Pillola insieme alla Ridgeback Biotherapeutics. «Oggi abbiamo presentato una domanda di autorizzazione all’uso di emergenza alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’azienda farmaceuticaha chiesto l’autorizzazioneand(Fda) per l’uso d’emergenza del farmacoCoronavirus, il Molnupiravir. Se la Fda dovesse dare il via, sarebbe la primaoralevirale contro il-19 a essere messa in commercio. Il farmaco verrebbe usato per il trattamento della malattia da lieve a moderata negli adulti a rischio di progressione verso forme gravi. A dare annuncio della richiesta è stata la stessa azienda farmaceutica statunitense, che ha sviluppato lainsiemeRidgeback Biotherapeutics. «Oggi abbiamo presentato una domanda di autorizzazione all’uso di emergenza...

Advertising

Corriere : Molnupiravir: come funziona la pillola anti-Covid e perché potrebbe essere la svolta - infoiteconomia : Molnupiravir: come funziona la pillola anti-Covid e perché potrebbe essere la svolta. Podcast - infoiteconomia : Pillola anti-Covid: Merck chiede autorizzazione a Fda - infoiteconomia : Pillola anti Covid Molnupiravir, chiesta autorizzazione a Fda statunitense per suo utilizzo - rscalt76 : RT @giornali_it: Pillola anti Covid Molnupiravir, chiesta autorizzazione a Fda statunitense per suo utilizzo #11ottobre #QuotidianiOnline #… -