Petrolio chiude a Ny sopra 80 dollari, prima volta dal 2014 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,5% a 80,52 dollari al barile. E' la prima volta dal 2014 che le quotazioni chiudono sopra gli 80 dollari. . 11 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,5% a 80,52al barile. E' ladalche le quotazioni chiudonogli 80. . 11 ottobre 2021

