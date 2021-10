Obsidian prima di essere acquisita da Microsoft rifiutò l' offerta di un altro ' importante publisher'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 11 ottobre 2021)Entertainment, nota negli ultimi anni per titoli come Grounded e The Outer Worlds, ha recentemente rivelato che lo studio è stato contattato da uneditore,di unirsi a. Parlando con GamesIndustry.biz, il capo dello studio di, Feargus Urquhart, ha rivelato come "uneditore" abbia proposto l'acquisizione. "Siamo stati avvicinati da uneditore, e stavo pranzando con una delle persone principali di quest'editore, e hanno detto 'beh, hai mai pensato diacquisito?', Ho detto 'sì, certo,' e poi quello che alla fine hanno detto è stato 'beh, stiamo solo facendo fatica ad assumere persone'...". Leggi...