No Green pass, 8 mila manifestanti in piazza a Trieste: «Voi bloccate la nostra vita, noi la città» – Il video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono circa 8 mila le persone presenti in piazza per la quarta manifestazione, da settembre, dei No Green pass Trieste. «No Green pass no apartheid», questo lo slogan dello striscione che guida il corteo partito da riva Traiana intorno alle 15.15 del pomeriggio di oggi, 11 ottobre 2021. «Voi bloccate la nostra vita, noi la città», ha urlato al microfono uno dei rappresentanti del movimento, che si trova a capo del corteo a bordo di un camper. Il corteo sta sfilando lungo le Rive per poi raggiungere Ponterosso. Più tardi una delegazione dei manifestanti contrari alla certificazione verde anti-Covid – che dal 15 ottobre diventerà obbligatoria per lavoratori pubblici e privati – dovrebbe ...

