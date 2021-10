Niente rappresenta quest’epoca come i meme (santi numi!) (Di lunedì 11 ottobre 2021) I disegnatori della Pixar non potevano immaginare che la scena in cui Buzz Lightyear prova a rassicurare un disperato Woody in “Toy Story 2” sarebbe diventata virale grazie a Facebook, Twitter, Instagram. Nel 1999 questi social nemmeno esistevano. E chissà se Drake sapeva che gli screenshot del video di “Hotline Bling” sarebbero stati riutilizzati milioni di volte per dire «questa cosa qui non mi piace, questa qui invece è perfetta». È possibile immaginare che Michael Jordan sapesse perfettamente di poter diventare virale quando, durante le riprese di “The Last Dance”, ha detto «… e allora la presi sul personale». I social media hanno cambiato radicalmente il modo di usare i contenuti multimediali – video, foto, immagini – per comunicare. I meme in particolare sono la vera cifra stilistica della comunicazione immediata dei social e delle chat istantanee. Il termine ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 ottobre 2021) I disegnatori della Pixar non potevano immaginare che la scena in cui Buzz Lightyear prova a rassicurare un disperato Woody in “Toy Story 2” sarebbe diventata virale grazie a Facebook, Twitter, Instagram. Nel 1999 questi social nemmeno esistevano. E chissà se Drake sapeva che gli screenshot del video di “Hotline Bling” sarebbero stati riutilizzati milioni di volte per dire «questa cosa qui non mi piace, questa qui invece è perfetta». È possibile immaginare che Michael Jordan sapesse perfettamente di poter diventare virale quando, durante le riprese di “The Last Dance”, ha detto «… e allora la presi sul personale». I social media hanno cambiato radicalmente il modo di usare i contenuti multimediali – video, foto, immagini – per comunicare. Iin particolare sono la vera cifra stilistica della comunicazione immediata dei social e delle chat istantanee. Il termine ...

