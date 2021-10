Napoli su Lucca | Giuntoli in contatto con l’entourage

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lucca

Il Napoli Online

Non smettono di squillare i telefoni alla Sport Agency Futura . L'agenzia che cura gli interessi di Lorenzo, attaccante del Pisa classe 2000 , continua ad avere contatti con le principali realtà italiane ed europee. Al momento, come racconta calciomercato.it, non ci sono trattative concrete:Negli ultimi giorni, sono stati tre i club italiani che hanno pressato maggiormente gli agenti di(con il ds Giuntoli che ha chiesto informazioni a più riprese), Atalanta e la ...Stando a quanto riportato da calciomercato.it, il Napoli fa sul serio per Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca è nel mirino di Atalanta e Fiorentina ma il portale ...Non smetteno di squillare i telefoni alla Sport Agency Futura. L’agenzia che cura gli interessi di Lorenzo Lucca continua ad avere contatti con le principali realtà italiane ed europee: le performance ...