Microsoft promette «dispositivi più facili da riparare»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Azionisti e clienti felici grazie all’impegno di. La compagnia di Richmond ha promesso infatti che farà di tutto per mettere i suoiin condizione di essere riparati più facilmente., la sede (Adobe Stock)Gli azionisti di, in particolare, hanno richiesto più volte all’azienda di rendere le macchine più riparabili, e per farlo hanno aderito in massa alla no profit As You Sow, che promuove la responsabilità ambientale e sociale delle imprese. Con questa organizzazione, lo scorso giugno gli azionisti hanno richiesto all’azienda di stilare un rapporto sui benefici ambientali e sociali nel rendere idella società più facilmente riparabili dai consumatori e anche dai riparatori terzi. Dopo mesi di discussioni,...

Advertising

lillydessi : Diritto alla riparazione: Microsoft cambia strada e promette dispositivi più facili da aggiustare -… - infoitscienza : Diritto alla riparazione: Microsoft cambia strada e promette dispositivi più facili da aggiustare - Asgard_Hydra : Diritto alla riparazione: Microsoft cambia strada e promette dispositivi più facili da aggiustare -… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft promette

Computer Magazine

Il gioco in uscita a novembreinfatti di mostrare gli artigli della next - gen di casa, sebbene in queste ore è trapelata una conferma che ribalterebbe un po' alcune certezze. Dopo ...... Xbox Series X Disponibilità: 9 novembre su Xbox One, Xbox Series X/S,Windows L'... In più, questo nuovo capitolocontenuti ancora più numerosi e qualitativamente migliori, come se l'...Il Creative Director Mike Brown ha discusso della versione di Forza Horizon 5 per Xbox One, di fatto la vera edizione "old-gen".Da qui la speranza che anche Apple, araldo della telefonia occidentale, cambi strada, cosa che potrebbe influenzare un settore che produce un quantitativo di rifiuti inimmaginabile. La causa per il di ...