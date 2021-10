Advertising

cho_rico92 : RT @SiaranBolaLive: FT #CONMEBOL #WCQ22 Argentina 3-0 Uruguay (Messi 38', De Paul 44', Lautaro Martinez 62') - Antonio11158007 : @verobrunati Gli argentini fanno finta di non capire che L'Argentina è diventata vincente grazie a Lautaro, parlano… - mohammedJawalS3 : RT @infosfcb: ¡Full-time! 3 – Argentina 0 – Uruguay Goal Scorers: ??Lionel Messi ??Rodrigo de Paul ??Lautaro Martinez Assist Providers: ??… - sportli26181512 : Messi e Lautaro show: Uruguay domato, l'Argentina vola. Ed è staffetta interista: Messi e Lautaro show: Uruguay dom… - Gazzetta_it : Messi e Lautaro show: Uruguay domato, l'Argentina vola. Ed è staffetta interista #Qatar2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Messi Lautaro

La Gazzetta dello Sport

Il pass per Qatar '22 è sempre più vicino per la truppa di Scaloni guidata dal solitoispirato e da unperfettamente recuperato, autore di un assist e un gol prima di passare il ...è stato schierato titolare da Lionel Scaloni nel grande classico del calcio sudamericano ... in campo per più di un'ora, è andato nuovamente a bersaglio: dopo le reti di Leoe Rodrigo de ...Notte di qualificazioni in Sudamerica: il Derby del Rio della Plata va all'Argentina, che al Monumental supera 3-0 l'Uruguay; in una serata in cui Messi &Co. si dimostrano una ...ARGENTINA-URUGUAY – LE FORMAZIONI UFFICIALI. Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, C. Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez. Il Toro ha recup ...