Massimo Boscolo, morto il vigile: scortava il team di Alex Zanardi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Massimo Boscolo ha lottato tra la vita e la morte fino a questa mattina dopo l’incidente di sabato: il dolore dell’intera comunità Polizia Locale (foto Facebook)Non ce l’ha fatta Massimo Boscolo, il vigile della polizia locale di Padova che sabato è rimasto coinvolto in un incidente stradale. 34enne, originario di Chioggia, fin da subito le sue condizioni sono sembrate critiche ha lottato fino a questa mattina. Boscolo ha avuto un sinistro mentre era in servizio. Nella mattinata di sabato scorso era in moto per una manifestazione sportiva, una gara ciclistica del team Obiettivo 3, il progetto fortemente voluto e creato da Alex Zanardi che riguarda gli atleti disabili. Durante il tragitto ha urtato in modo molto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha lottato tra la vita e la morte fino a questa mattina dopo l’incidente di sabato: il dolore dell’intera comunità Polizia Locale (foto Facebook)Non ce l’ha fatta, ildella polizia locale di Padova che sabato è rimasto coinvolto in un incidente stradale. 34enne, originario di Chioggia, fin da subito le sue condizioni sono sembrate critiche ha lottato fino a questa mattina.ha avuto un sinistro mentre era in servizio. Nella mattinata di sabato scorso era in moto per una manifestazione sportiva, una gara ciclistica delObiettivo 3, il progetto fortemente voluto e creato dache riguarda gli atleti disabili. Durante il tragitto ha urtato in modo molto ...

