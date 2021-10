Manchester City, Mendy resta in carcere: libertà su cauzione negata per la terza volta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Benjamin Mendy, giocatore del Manchester City accusato di quattro stupri e un aggressione sessuale, resterà in carcere. Come riportato da Sky Sport Uk, infatti, il giudice Patrick Thompson ha negato al difensore francese la libertà su cauzione. È la terza volta che ciò accade. Intanto, il classe ’94 continua ad essere detenuto in una prigione di Liverpool. Foto: Twitter Mendy L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Benjamin, giocatore delaccusato di quattro stupri e un aggressione sessuale, resterà in. Come riportato da Sky Sport Uk, infatti, il giudice Patrick Thompson ha negato al difensore francese lasu. È lache ciò accade. Intanto, il classe ’94 continua ad essere detenuto in una prigione di Liverpool. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

