Mamma di giorno, hacker di notte: russa arrestata a Genova (Di lunedì 11 ottobre 2021) Di giorno, madre di famiglia e ingegnere. Di notte, hacker. La Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha arrestato una 40enne russa, da anni residente nel capoluogo ligure. La donna faceva parte di un’organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. Nella vita di tutti i giorni, era una tranquilla madre di famiglia, in realtà, dietro un’apparente normalità si nascondeva un’avvenente esperta hacker: era infatti un ingegnere informatico con la passione per il crimine e le cryptovalute. Le operazioni non sono sfuggite agli esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova che, al termine di un’attenta e complessa indagine, hanno arrestato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Di, madre di famiglia e ingegnere. Di. La Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, ha arrestato una 40enne, da anni residente nel capoluogo ligure. La donna faceva parte di un’organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. Nella vita di tutti i giorni, era una tranquilla madre di famiglia, in realtà, dietro un’apparente normalità si nascondeva un’avvenente esperta: era infatti un ingegnere informatico con la passione per il crimine e le cryptovalute. Le operazioni non sono sfuggite agli esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni diche, al termine di un’attenta e complessa indagine, hanno arrestato ...

Advertising

giovannilandri1 : Buon Giorno a Te - Tutto bene da Voi qui una giornata di pioggia - la giornata del divano + poltrona mamma mia che… - value4valuables : RT @Agenzia_Italia: Mamma di giorno, hacker di notte: la doppia vita dell'ingegnere russa arrestata a Genova - agenshinplayer : comunque assurda sta cosa dei soldi l’altro giorno mia mamma mi ha chiesto di dargliene per comprarmi il regalo di… - s4msecurity : RT @zazoomblog: Mamma di giorno hacker di notte: russa arrestata a Genova - #Mamma #giorno #hacker #notte: #russa - yoonieisbby : Comunque qualche giorno fa mamma arriva e mi fa 'trovare lavoro in canada è più facile che in italia, hai più possi… -