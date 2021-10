Advertising

Giorgiolaporta : Il #M5S nel migliore dei casi tracolla e nel peggiore viene preso a calci dagli elettori, ma guarda caso #Letta non… - gaiatortora : Tre cose che mi hanno colpito in questo voto 1)il primo partito è l'astensione e non basterà destra o sinistra. 2)v… - fattoquotidiano : I giallorosa dopo il voto. La coalizione “larga”. L’ex premier boccia il progetto dem con tutti dentro. Cresce la f… - TV7Benevento : M5s: Letta, 'Conte alleato assolutamente imprescindibile'... - morrissey700 : RT @Ariel48536344: #Letta ha appena scoperto ciò che il #M5S sostiene da sempre... la necessità di cablare l'Italia. Sta sciorinando una se… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Letta

Poco dopo è intervenuto anche il segretario dem Enrico, chiamato in causa proprio da Meloni ... D'accordo con Provenzano invece, anche l'europarlamentareLaura Ferrara : 'A Madrid si è ...Provenzano vs Meloni: Fdi fuori dall'arco democratico/ La replica "che dice?" LIVE Elezioni ... 4 candidati in lizza, con Aiello (Csx), Di Falco (civico), Gurrieri (- civici) e Sallemi (Cdx), ...Roma, 11 ott (Adnkronos) - Con il M5s "andiamo d'accorodo, siamo diversi, andiamo verso una alleanza molto stretta e organica. Conte è un alleato assolutamente imprescindibile, non ho dubbi". Lo ha de ...«Cosa penso dell’intesa Pd-M5s? A livello nazionale questa intesa c’è. Io andrò a sedere all’opposizione e da lì farò un’opposizione assolutamente coerente con quello che è stato il mio programma di ...