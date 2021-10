Lourdes Leon Ciccone, lotta al patriarcato e alla libertà di essere donne (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lourdes Leon Ciccone vuole fare la sua rivoluzione e affermare il diritto di tutte le donne di essere libere di mostrarsi senza pensare ai canoni estetici. La figlia di Madonna fa parte di una nuova generazione in cui c’è sempre più desiderio di lottare contro tutti quei fattori estetici imposti e tramandati dalla società. Sebbene sia stata fortemente criticata per la sua mise al Met Gala con i peli sotto le ascelle, Lourdes ha scelto di supportare la sua scelta su Instagram. Lourdes Leon Ciccone, il sogno di normalizzare il corpo femminile Modella, 24 anni, un viso molto particolare, la grinta di un Leone: Lourdes è la figlia di Madonna, di cui l’artista non potrebbe ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 ottobre 2021)vuole fare la sua rivoluzione e affermare il diritto di tutte ledilibere di mostrarsi senza pensare ai canoni estetici. La figlia di Madonna fa parte di una nuova generazione in cui c’è sempre più desiderio dire contro tutti quei fattori estetici imposti e tramandati dsocietà. Sebbene sia stata fortemente criticata per la sua mise al Met Gala con i peli sotto le ascelle,ha scelto di supportare la sua scelta su Instagram., il sogno di normalizzare il corpo femminile Modella, 24 anni, un viso molto particolare, la grinta di une:è la figlia di Madonna, di cui l’artista non potrebbe ...

