Lavoro | strage di Partite IVA | i numeri da inizio pandemia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal febbraio 2020, mese pre Covid, allo scorso agosto, ultima rilevazione disponibile, il numero complessivo dei lavoratori indipendenti 1è sceso di 302 mila unità (-5,8 per cento). Nello stesso periodo, invece, i lavoratori dipendenti sono diminuiti di 89 mila (-0,5 per cento). Se, in termini assoluti, i primi sono scesi sotto la soglia dei 5 milioni (precisamente 4.936.000), i secondi hanno toccato quota 17.847.000. Insomma, in un anno e mezzo il Covid ha messo a dura prova il mondo delitaliano, anche se a pagarne le conseguenze è stato, in particolar modo, il cosiddetto popolo delleIva. A denunciarlo è l’Ufficio studi della CGIA. “” di autonomi: quali cause? Ai tradizionali problemi – sottolineano gli artigiani mestrini – “che da sempre assillano le micro imprese (tasse, burocrazia, mancanza di credito, ...