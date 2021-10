La nostra risposta a Pillon che sulla Polonia interpreta la Costituzione a suo piacimento (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il senatore della Lega Simone Pillon ha risposto con un post su Facebook ad un articolo, pubblicato sabato 9 ottobre su questo giornale, in cui si criticava la sua posizione a favore della Corte Costituzionale polacca, che – con una sentenza storica – aveva stabilito la supremazia delle leggi nazionali su quelle comunitarie. Nella sua argomentazione, Pillon citava l’articolo 1 della Costituzione italiana, secondo il quale “la sovranità appartiene al popolo italiano, non tedesco o danese”. Al senatore veniva fatto presente, però, che è la stessa Carta fondamentale da lui citata a prevedere, da parte del nostro Paese, la “cessione” di parte della sua sovranità se necessario “ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Lo dice all’articolo 11, che Pillon ri-afferma di conoscere bene, tanto da ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il senatore della Lega Simoneha risposto con un post su Facebook ad un articolo, pubblicato sabato 9 ottobre su questo giornale, in cui si criticava la sua posizione a favore della Corte Costituzionale polacca, che – con una sentenza storica – aveva stabilito la supremazia delle leggi nazionali su quelle comunitarie. Nella sua argomentazione,citava l’articolo 1 dellaitaliana, secondo il quale “la sovranità appartiene al popolo italiano, non tedesco o danese”. Al senatore veniva fatto presente, però, che è la stessa Carta fondamentale da lui citata a prevedere, da parte del nostro Paese, la “cessione” di parte della sua sovranità se necessario “ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Lo dice all’articolo 11, cheri-afferma di conoscere bene, tanto da ...

Advertising

chedisagio : Io domani so cosa fare. ?? ??DOMANI, DOMENICA 10 OTTOBRE, LA CAMERA DEL LAVORO DI TORINO IN VIA PEDROTTI SARÀ APERT… - comedianisdead : RT @chiaralalli: «Si precisa che l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari raccoglie e invia annualmente all’ISS e al ministero della Sa… - chiaralalli : «Si precisa che l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari raccoglie e invia annualmente all’ISS e al ministero d… - IslamicReliefIT : Conflitti, cambiamento climatico e Covid-19, insieme alle crisi economiche stanno facendo aumentare i livelli di ca… - FrancescoAbba11 : @auguccionia4 @Bukaniere @AlRobecchi Ti sei dato la risposta da solo: a parte che Riina e Provenzano li hanno arres… -

Ultime Notizie dalla rete : nostra risposta Borsa Italiana Oggi 11 ottobre 2021: Ftse Mib chiude a - 0,46%, realizzi su Enel Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio Plus500 (leggi qui la nostra recensione) è ...positivi oppure a prendere in mano il trend della giornata sarà il rosso? Per provare a dare una risposta ...

Lotta alla cecità, campagna di prevenzione a Campobasso: ecco quando Trascurarla potrebbe esporci a grandi sofferenze e compromettere irreparabilmente la nostra ... rendendo disponibile uno stanziamento triennale, ha voluto dare una risposta incisiva al grande bisogno ...

La nostra risposta a Pillon che interpreta la Costituzione in un modo tutto suo next Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio Plus500 (leggi qui larecensione) è ...positivi oppure a prendere in mano il trend della giornata sarà il rosso? Per provare a dare una...Trascurarla potrebbe esporci a grandi sofferenze e compromettere irreparabilmente la... rendendo disponibile uno stanziamento triennale, ha voluto dare unaincisiva al grande bisogno ...