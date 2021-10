Koulibaly: «Mondiale ogni due anni? Un bene per le squadre africane e ridurrebbe gli impegni» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale senegalese. Ha espresso il suo parere sul Mondiale ogni due anni. «E’ una cosa positiva per il numero di squadre africane. L’Africa merita di avere più squadre». Per Koulibaly, si ridurrebbe il numero di amichevoli. «Stavamo già giocando troppo e con questa nuova idea ci possono essere meno impegni per noi giocatori». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il difensore del Napoli, Kalidou, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale senegalese. Ha espresso il suo parere suldue. «E’ una cosa positiva per il numero di. L’Africa merita di avere più». Per, siil numero di amichevoli. «Stavamo già giocando troppo e con questa nuova idea ci possono essere menoper noi giocatori». L'articolo ilNapolista.

