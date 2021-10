Impatto fatale | 20enne muore sul colpo sulla strada maledetta Ore di soccorsi per estrarlo dalle lamiere

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Drammatico incidente a Tavazzano in provincia di Lodi. Per cause ancora da accertare un ragazzo di 20 anni alla guida di un’automobile si è schiantato contro un tir. È successo nella mattinata di ieri domenica 10 ottobre, poco prima delle 8.30. Unache purtroppo si ripete. Si tratta dalla quarta vittima dall’inaugurazione nel 2016 della variante alla via Emilia di Tavazzano. Una lunga scia di sangue e di morti che non sembra avere fino. I fatti. Erano le 8.22 quando al chilometro 305 della tangenzialina che da cinque anni ha portato il traffico della via Emilia fuori dal centro abitato di Tavazzano con Villavesco: un camion con un rimorchio frigorifero, probabilmente in uscita da una delle logistiche del paese, e un’auto che proviene dalla direzione opposta verso Lodi si scontrano frontalmente. L’automobile, una Fiat Panda, è stata completamente distrutta, ...