Il palmares di Mbappé continua a crescere | a 22 anni ha già vinto quasi tutto

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sotto il cielo di Milano, Kylianha aggiunto un’altra pagina alla sua giovane ed eccezionale carriera. Il centravanti della Francia (51 presenze, 19 gol), autore del tanto discusso gol vittoria, hala Nations League insieme ai compagni dopo la rimonta contro la Spagna (2-1). Un trofeo in più sotto la maglia tricolore che va ad aggiungersi ai Mondiali del 2018 o al titolo di Campione d’Europa Under 19 conquistato nel 2016. E se guardiamo più da vicino l’armadio dei trofei del francese, vengono i brividi considerati i soli 22di età. Con i clubha giàtutte le competizioni nazionali. Quattro titoli francesi consecutivi. Il primo con il Monaco nel 2017 prima del tris ottenuto con il PSG (2018, 2019, 2020). Inoltre, il nativo di Bondy vanta tre Coppe di Francia (2018, 2020, ...

Il trofeo Uefa, spesso criticato e considerato inutile, arricchisce ildei transalpini che ... e vengono ripagati dalle giocate da urlo di(assente ingiustificato per ottanta minuti ma ...... anche perchè bastava avere un presidente benestante, anche francese, per portare quel trofeo a casa, ma è costruito dal 2011 ad oggi per vincere la Champions League, trofeo che manca nel...