I Santi di Lunedì 11 Ottobre 2021

San GIOVANNI XXIII (ANGELO GIUSEPPE RONCALLI) Papa – Memoria Facoltativa
Sotto il Monte, Bergamo, 25 novembre 1881 – Roma, 3 giugno 1963
Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri. Divenuto prete, rimase per quindici anni a Bergamo, come segretario del vescovo e insegnante in seminario. Allo scoppio della prima guerra mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico, nel 1944 fu nominato Nunzio apostolico a Parigi, per divenire poi nel 1953 Patriarca di Venezia. Il 28 Ottobre 1958 salì al sogl…

Sant' ALESSANDRO SAULI Vescovo
Milano, 15 febbraio 1534 – Calosso d'Asti, 11 Ottobre 1592
Nato da antica famiglia genovese, nel 1534, si consacrò giovanissimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Lunedì Oggi sciopero generale: fermi tram, bus, metro. Caos anche a scuola È un lunedì nero sul fronte dei trasporti oggi, in occasione dello sciopero generale nazionale di 24 ore ... L'appuntamento conclusivo è stato fissato per le 12.30 in piazza Santi Apostoli, punto di ...

Sciopero 11 ottobre a Roma: lunedì nero dopo il caos. Bus, metro e tram fermi Inizio di settimana da dimenticare, ancora una volta, per i romani. Sarà l'ennesimo lunedì di passione, quello odierno, per i trasporti pubblici della Capitale. Uno sciopero generale ...a piazza Santi ...

Lunedì 11 ottobre: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi