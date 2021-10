Hacker russa arrestata dalla Polizia a Genova È legata a un’organizzazione specializzata in frodi | ricettazione e riciclaggio In casa aveva centinaia di carte di credito

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 ottobre 2021) LaPostale, coordinataProcura della Repubblica presso il Tribunale di, ha arrestato una 40enne, da anni residente nel capoluogo ligure, “in quanto appartenente adtransnazionale dedita alleinformatiche, allaed al”. Nella vita di tutti i giorni, hanno riferito gli inquirenti, “era una tranquilla madre di famiglia, in realtà, dietro un’apparente normalità si nascondeva un’avvenente esperta: era infatti un ingegnere informatico con la passione per il crimine e le cryptovalute”. I traffici illeciti della donna, “terminale ligure di un’associazione a delinquere dedita alleinformatiche e al, non sono ...