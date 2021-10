Green pass: terza dose scade dopo un anno. Costa: revisione nel 2022 se dati covid buoni (Di lunedì 11 ottobre 2021) La certificazione per la terza dose di vaccino verrà emessa il giorno successivo alla vaccinazione e avrà validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola). È quanto indica una faq pubblicata sul sito del Governo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 ottobre 2021) La certificazione per ladi vaccino verrà emessa il giorno successivo alla vaccinazione e avrà validità per 12 mesi dalla data della somministrazione dellaaggiuntiva al ciclo completato (per ciclo a due dosi, secondain caso di ciclo completato consingola). È quanto indica una faq pubblicata sul sito del Governo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - LifeJoining : RT @lameduck1960: Pensa che i sindacati in questo momento dovrebbero offrire consulenza a quei lavoratori che non avendo il green pass risc… - Alien1it : RT @11Giuliano: No Green pass: PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, LA MANIFESTAZIONE DI CUI I MEDIA NON PARLANO. -