Gli scienziati che fanno i funerali ai ghiacciai spazzati via dal climate change (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il riscaldamento globale è un killer implacabile. Esseri umani, animali e vegetali sono stati uccisi o rischiano di sparire a causa dell’aumento delle temperature e la liste delle vittime non finisce qui. A farne le spese (anche se troppo spesso dimenticati) ci sono i ghiacciai. Uno studio condotto da ricercatori svizzeri ha evidenziato che la metà dei ghiacciai del paese, a prescindere dal possibile intervento umano, potrebbe scomparire entro il 2050. Per alcuni, però, è già troppo tardi. Nel 2019, ad esempio, è scomparso il ghiaccio Pfizol, situato nella Svizzera nord-orientale. L’aumento delle temperature ha portato alla perdita dell’ottanta per cento del suo volume in appena tredici anni e per ricordarlo è stato organizzato un funerale a cui hanno preso parte dozzine di persone, tra cui un cappellano, che lo hanno voluto ricordare con dei discorsi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il riscaldamento globale è un killer implacabile. Esseri umani, animali e vegetali sono stati uccisi o rischiano di sparire a causa dell’aumento delle temperature e la liste delle vittime non finisce qui. A farne le spese (anche se troppo spesso dimenticati) ci sono i. Uno studio condotto da ricercatori svizzeri ha evidenziato che la metà deidel paese, a prescindere dal possibile intervento umano, potrebbe scomparire entro il 2050. Per alcuni, però, è già troppo tardi. Nel 2019, ad esempio, è scomparso il ghiaccio Pfizol, situato nella Svizzera nord-orientale. L’aumento delle temperature ha portato alla perdita dell’ottanta per cento del suo volume in appena tredici anni e per ricordarlo è stato organizzato un funerale a cui hanno preso parte dozzine di persone, tra cui un cappellano, che lo hanno voluto ricordare con dei discorsi ...

Advertising

RaiNews : Il premio #Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, intervistato da Rainews24 ha rivolto un messaggio ai giovani c… - 71_cristiana : ASSASSINI Covid, vaccini ai bambini. In Uk la lettera di 40 scienziati: 'Non ripetere gli errori della storia. Ne… - Gianciarla : RT @fffitalia: La COP26 dovrebbe essere quel momento in cui i leader parlano con gli scienziati e gli attivisti per capire cosa fare con il… - MartinaShali92 : RT @FutureBrain3: 6| Resta da capire come: gli stessi #scienziati sono in disaccordo e temono di rompere un fragile equilibrio. Fonte: htt… - FutureBrain3 : 6| Resta da capire come: gli stessi #scienziati sono in disaccordo e temono di rompere un fragile equilibrio. Font… -