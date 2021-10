Gf Vip 6, dopo il bacio a stampo Miriana Trevisan si chiarisce con Nicola Pisu: “Io per ora non me la sento” (Di lunedì 11 ottobre 2021) dopo il bacio a stampo tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, in Casa si è molto chiacchierato del legame tra i due gieffini. Il giorno dopo, i diretti interessati hanno parlato di quanto successo e la Trevisan ha ammesso di aver deciso di stare al gioco dopo aver capito il tono scherzoso con cui gli altri inquilini hanno incitato i due a baciarsi. Nel frattempo ad non aver apprezzato il comportamento dell’ex di Pago è stata Katia Ricciarelli. La cantante ha espresso il suo pensiero a Davide Silvestri che, invece, ha invitato la sua compagna a contestualizzare quel bacio nel clima divertente e goliardico che si era creato nella stanza in quel momento. Katia però è rimasta della sua idea e ha voluto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 ottobre 2021)iltra, in Casa si è molto chiacchierato del legame tra i due gieffini. Il giorno, i diretti interessati hanno parlato di quanto successo e laha ammesso di aver deciso di stare al giocoaver capito il tono scherzoso con cui gli altri inquilini hanno incitato i due a baciarsi. Nel frattempo ad non aver apprezzato il comportamento dell’ex di Pago è stata Katia Ricciarelli. La cantante ha espresso il suo pensiero a Davide Silvestri che, invece, ha invitato la sua compagna a contestualizzare quelnel clima divertente e goliardico che si era creato nella stanza in quel momento. Katia però è rimasta della sua idea e ha voluto ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, dopo il bacio a stampo Miriana Trevisan si chiarisce con Nicola Pisu: “Io per ora non me la sento” La sh… - Ilary_psico : @ChiarsXo Io a febbraio avevo preso il vip per Roma e per Modugno e poi ho deciso dopo anche per Milano ma appunto… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Sophie fa una confidenza personale: ‘Non ho avuto nessuna storia dopo Matteo’ - infoitcultura : Grande Fratello Vip, crollo totale dopo la diretta: duro sfogo - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan rischia grosso dopo il bacio a Nicola? L'avvertimento -