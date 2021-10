**Fumetti: Superman diventa bisessuale nel prossimo numero della DC Comics** (2) (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Non potremmo essere più orgogliosi di raccontare questa importante storia di Tom Taylor e John Timms", ha affermato Jim Lee, Chief Creative Officer ed Editore DC. "Parliamo molto del potere del DC Multiverse nella nostra narrazione e questo è un altro incredibile esempio. Possiamo avere Jon Kent che esplora la sua identità nei fumetti così come Jon Kent che impara i segreti della sua famiglia in tv su Superman & Lois. Convivono nei loro mondi e tempi, e i nostri fan possono godersi entrambi contemporaneamente". È stato anche recentemente preso in giro che Robin sta mettendo in discussione la propria sessualità, un argomento che sarà ulteriormente esplorato nel numero di dicembre di Urban Legends. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Non potremmo essere più orgogliosi di raccontare questa importante storia di Tom Taylor e John Timms", ha affermato Jim Lee, Chief Creative Officer ed Editore DC. "Parliamo molto del potere del DC Multiverse nella nostra narrazione e questo è un altro incredibile esempio. Possiamo avere Jon Kent che esplora la sua identità nei fumetti così come Jon Kent che impara i segretisua famiglia in tv su& Lois. Convivono nei loro mondi e tempi, e i nostri fan possono godersi entrambi contemporaneamente". È stato anche recentemente preso in giro che Robin sta mettendo in discussione la propria sessualità, un argomento che sarà ulteriormente esplorato neldi dicembre di Urban Legends.

