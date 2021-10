Frodi fiscali: sequestri per quasi 4 milioni, coinvolte due società bergamasche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un sequestro di immobili e auto per un valore complessivo di oltre 3,8 milioni di euro nei confronti di sei società e 13 persone è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Vicenza nel vicentino e nelle province di Bergamo, Milano, Napoli, Brescia, Crema e Como. Le società bergamasche sono una di cosmetici di Chiuduno (in liquidazione) e una di servizi all’export di Bergamo (in fallimento). I loro legali rappresentanti sono stati denunciati. I provvedimenti di lunedì seguono alcuni precedenti eseguiti nei confronti di una società di Lonigo (Vicenza), su una presunta frode fiscale legata alla falsa compensazione di debiti tributari attraverso la cessione di crediti fiscali inesistenti. Le aziende oggetto dei nuovi accertamenti operano nei settori della vigilanza privata, della ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un sequestro di immobili e auto per un valore complessivo di oltre 3,8di euro nei confronti di seie 13 persone è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Vicenza nel vicentino e nelle province di Bergamo, Milano, Napoli, Brescia, Crema e Como. Lesono una di cosmetici di Chiuduno (in liquidazione) e una di servizi all’export di Bergamo (in fallimento). I loro legali rappresentanti sono stati denunciati. I provvedimenti di lunedì seguono alcuni precedenti eseguiti nei confronti di unadi Lonigo (Vicenza), su una presunta frode fiscale legata alla falsa compensazione di debiti tributari attraverso la cessione di creditiinesistenti. Le aziende oggetto dei nuovi accertamenti operano nei settori della vigilanza privata, della ...

