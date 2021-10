Fratelli D’Italia Airola, Diodato: “Un fallimento della gestione Matera” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiMilitante di Fratelli d’ Italia da circa dieci anni ed ha svolto anche il ruolo di Portavoce ad Airola. Marilena Diodato interviene nelle vicende interne del partito con una feroce critica. “Sono stata al fianco di questo partito e della mia leader Giorgia Meloni da sempre, devo, però, oggi, constatare la disfatta e la trasformazione distruttiva del partito nel Sannio a causa del portavoce provinciale Domenico Matera, il quale ha determinato la sconfitta di Fratelli d’ Italia dovunque, nonostante il fortissimo trend nazionale e nonostante Fratelli d’ Italia cresce dovunque, tranne che nel Sannio. Il fallimento della gestione Matera è sotto gli occhi di tutti. Gli storici ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiMilitante did’ Italia da circa dieci anni ed ha svolto anche il ruolo di Portavoce ad. Marilenainterviene nelle vicende interne del partito con una feroce critica. “Sono stata al fianco di questo partito emia leader Giorgia Meloni da sempre, devo, però, oggi, constatare la disfatta e la trasformazione distruttiva del partito nel Sannio a causa del portavoce provinciale Domenico, il quale ha determinato la sconfitta did’ Italia dovunque, nonostante il fortissimo trend nazionale e nonostanted’ Italia cresce dovunque, tranne che nel Sannio. Ilè sotto gli occhi di tutti. Gli storici ...

