Forza Nuova: indagini, stop a sito, mozioni per scioglimento (Di lunedì 11 ottobre 2021) Corteo No Green pass a Roma e assalto alla Cgil, Forza Nuova nel mirino degli inquirenti dopo l'arresto del leader nazionale Roberto Fiore e di quello romano Giuliano Castellino. Due i fascicoli aperti in procura sugli scontri e l'assalto, oltre il sequestro preventivo e l'oscuramento del sito internet del movimento. Intanto, in Parlamento, sono due le mozioni depositate rispettivamente da Pd e Psi-Italia Viva per chiederne lo scioglimento. Per l'assalto alla sede del sindacato sono sei le persone arrestate. Oltre ai leader di Forza Nuova Fiore e Castellino, figurano anche l'attivista Pamela Testa, l'ex Nar Luigi Aronica e Biagio Passaro, leader del gruppo 'IoApro'. Per loro le accuse sono istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio. Il pool di magistrati ...

