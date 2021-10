CUS Avellino | Giuseppe Rosa nuovo preparatore atletico del Settore Giovanile

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASD CUSC5 comunica di aver affidato al’incarico didell’intero. Diplomato comefisico eddegli sport di squadra presso il CONI, già durante la scorsa stagioneha seguito l’under 15. Quest’anno l’intera responsabilità. Condividere un unico progettoe svilupparlo dai primi anni d’agonismo, per inquadrare i ragazzi in quella che è l’evoluzione del futsal e in quelle che sono le esigenze fisiche che tale sport richiede. Così il responsabile Adesso: “Ho avuto modo di lavorare con mister, sarà molto stimolante poter lavorare fianco a fianco con una figura così ...

