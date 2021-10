Cinghiali killer | le cifre di una strage tutta italiana | ecco quante persone hanno ammazzato in un anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) I, un incubo per Roma e i romani. Ma non solo: anche a Torino, infatti, sono state segnalate diverse invasioni. E non si tratta solo di una vicenda di decoro urbano. Già, perché gli ungulati rappresentano un vero e proprio pericolo. Gli animali soprattutto dopo il lockdown sono cresciuti in modo esponenziale. E per quel che riguarda il pericolo di cui abbiamo parlato, i numeri parlano chiaro: icausano un incidente ogni due giorni: si pensi che soltanto nel 2020 si contano 16 morti e 215 feriti proprio a causa di sinistri generati dai. Ce li ritroviamo nelle città, nei parchi cittadini ma anche in autostrada. Stando ai dati disponibili, in Italia isarebbero circa due milioni, tanto che più di un italiano su 4, la cifra è il 26%, riferisce di aver incontrato un cinghiale ...