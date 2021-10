Chanel: non più di una borsa di culto all’anno (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’esclusività dell’alta moda incarna da sempre un sentimento di odi et amo: l’oggettiva bellezza dei manufatti artigianali e l’impossibilità, per i più, di possederli. E, a partire da questo mese, a fomentare questa dualità ci ha pensato nientemeno che Chanel, ponendo un limite annuale all’acquisto delle sue borse più popolari. D’ora in poi, infatti, ogni cliente potrà comprare massimo una borsa della maison parigina ogni 12 mesi, rendendo questi pezzi iconici ancora più desiderabili. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’esclusività dell’alta moda incarna da sempre un sentimento di odi et amo: l’oggettiva bellezza dei manufatti artigianali e l’impossibilità, per i più, di possederli. E, a partire da questo mese, a fomentare questa dualità ci ha pensato nientemeno che Chanel, ponendo un limite annuale all’acquisto delle sue borse più popolari. D’ora in poi, infatti, ogni cliente potrà comprare massimo una borsa della maison parigina ogni 12 mesi, rendendo questi pezzi iconici ancora più desiderabili.

Advertising

pin_klo : @SATtrnt e infatti per altro è proprio così il 25 Aprile non è la festa di tutti, sicuramente non è la festa dei fa… - tdkauxsia : @chiaxswag no perché ti volevo mettere le notifiche ma non mi ricordavo che chanel fosse... però alla fine ti ho trovata comunque bene dai - vogue_italia : Una selezione vintage di capi e borse Chanel che non passano mai di moda - gibzayn : cara rtl devi passare nuvole di zanzare non coco chanel - kuneijder2 : Ma dalla merda non ci esci profumata Chanel -