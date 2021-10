Casapound | Iannone | “Scioglimento è distrazione | non si parla più di green pass”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “La guerra è finita da 70 anni e ancora, ciclicamente, c’é chi tira fuori l’idea dellondo a fasi alterne di Costituzione Italiana, privi di visione, programmi e risposte. Guardiamo ai fatti di sabato, oggi si scende in piazza non per tutelare i lavoratori discriminati dalma, ancora una volta, per unire nel nome dell’antifascismo”. Lo dice all’Adnkronos Gianluca, leader diItalia, commentando la proposta di chi chiede di sciogliere Forza Nuova e qualsiasi movimento di chiara ispirazione neofascista. “Ci sono filmati abbastanza preoccupanti di poliziotti infiltrati – continua– e ora non sipiù dima del ritorno impellente dell’antifascismo, ...