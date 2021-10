Capello | “Se Osimhen migliora con i piedi diventa straripante”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex allenatore della Juventus, Fabio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche del Napoli ed in particolare di uno dei calciatori della squadra azzurra. “Ti aspettavi questo Napoli? Sinceramente sì. L’avevo detto prima dell’inizio del campionato. Ora è più facile. Già Gattuso aveva fatto un ottimo lavoro. Spalletti L'articolo

Senon viene marcato con un giocatore davanti e uno dietro, chi ci gioca a uomo perde la ... "Stadio Maradona come il Bernabeu, un museo sempre aperto" Semifinale Nations League,: "...L'ex calciatore ed allenatore Fabioha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello ...ha una forza fisica incredibile ma con i piedi deve ...Se è vero che la passione si spegne con il passare del tempo, Fabio Capello è una magnifica eccezione: a 75 anni guarda un’infinità di ...L'ex tecnico rossonero ha commentato il ritorno di Gigio a San Siro: "Spero non venga fischiato ma avrebbe dovuto comportarsi diversamente..." ...