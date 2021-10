Canarie | crolla una parte del cono vulcanico | video

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il vulcano Cumbre Vieja continua ad eruttare ininterrottamente da circa tre settimane. Dopo aver costretto all'evacuazione oltre 6mila abitanti, l'eruzione non accenna a fermarsi: sabato 9 ottobre si è verificato un parziale crollo delche ha creato un nuovo fiume di lava. Il bilancio attuale è di circa 1100 edifici distrutti, tra case, fattorie e capannoni industriali. Guarda tutti i, due nuove eruzioni a La PalmaDue nuove eruzioni si sono verificate ieri a La Palma: il..., la lava del vulcano raggiunge il mareLa lava del vulcano in eruzione da oltre una settimana a La ..., la lava del vulcano continua ad avanzare e distrugge una piscina ...

Ultime Notizie dalla rete : Canarie crolla

Ma è questione di attimi, la torre campanariasotto gli occhi di chi sta girando il video. Ecco le immagini che arrivano dalle, in particolare dall'isola spagnola di La Palma dove il ......Il più esteso di questi misura 1,5 chilometri di larghezza A questi si aggiungono anche i campi agricoli, fondamentali per l'economia dell'isola. Sono circa 1.100 gli edifici distrutti tra abitazioni, ...La scorsa notte, l'Istituto geografico nazionale (IGN) ha localizzato più di 40 terremoti nel sud di La Palma Lunedì 11 Ottobre 2021, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 14:59. Il Cumbre Vieja, il vulcano d ...