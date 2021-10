Calcio | Ulivieri | ‘Courtois si lamenta? chieda ai lavoratori delle concerie’

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Io sto a San Miniato, ci sono tante concerie da queste parti, questa è gente che lavora davvero,no a loro” cosa sia la fatica. Renzo, presidente dell’Assoallenatori, interviene così sullo sfogo del portiere belga Courtois (“giochiamo troppo, non siamo robot”) dopo il match perso contro l’Italia in Nations League. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Renzo, da tecnico e presidente degli allenatori italiani, qual è il primo pensiero che le viene in mente sulla sfi da di domenica tra Allegri e Mourinho? "Allenatori top, vincenti. Parlano i ...... 'Sono allenatori top e personaggi unici - racconta il presidente degli allenatori Renzoa ... Il'tutto semplice' di Max? Non la pensa così, fa il furbo. Ormai gli piace giocare su ...Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Io sto a San Miniato, ci sono tante concerie da queste parti, questa è gente che lavora davvero, chiedano a loro” cosa sia la fatica. Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoa ...Renzo Ulivieri, presidente AIA, ha parlato di Mourinho e di Allegri in un'intervista rilasciata a TuttoSport. Ecco cosa ha detto.