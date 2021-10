Bianca Atzei ho perso un figlio sono devastata dal dolore

Advertising

Un dramma si è abbattuto sue Stefano Corti : la coppia ha perso il bambino che la cantante portava in grembo da tre mesi. Un figlio a lungo desiderato, tanto che i due avevano dovuto ricorrere alla fecondazione ...'In un battito di ciglia dalla felicità più grande alla sofferenza più forte...'.descrive così l'immenso dolore provato dopo aver saputo di avere perso il figlio, tanto desiderato, pochi mesi dopo essere rimasta incinta. La cantante e ex concorrente dell'' Isola dei ...Bianca Atzei racconta un momento particolarmente difficile affrontato quest’anno insieme al suo compagno Stefano Corti. La coppia aveva deciso di metter su famiglia, ma dopo vari tentativi vani ...Bianca Atzei parla dei suo grande dolore: "Ho perso il figlio che aspettavo da Stefano Corti" Bianca Atzei e Stefano Corti ormai fanno coppia fissa da ...